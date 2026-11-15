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Guatemalské úrady vyhlásili v dvoch departementoch výnimočný stav
Minulý týždeň prišli v meste Río Hondo v departemente Zacapa pri ozbrojenom útoku zameranom na zákonodarcu o život poslanec parlamentu Julio Portillo a traja policajti.
Autor TASR
Guatemala 15. novembra (TASR) - Guatemalské úrady vyhlásili v sobotu výnimočný stav na východe krajiny v oblasti sužovanej násilím spojeným s drogovými kartelmi. K opatreniu pristúpili týždeň po ozbrojenom útoku, pri ktorom zahynul poslanec tamojšieho parlamentu, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.
Nariadenie, ktoré platí od soboty a potrvá 30 dní, obmedzuje zhromažďovanie na verejných priestranstvách a posilňuje právomoci bezpečnostných zložiek vo východných departementoch Zacapa a Izabal.
Bezpečnostné sily budú môcť na jeho základe násilím rozohnať skupiny osôb, zatýkať podozrivých a vstupovať do obydlí bez súdneho príkazu. Vláda vo vyhlásení uviedla, že cieľom opatrenia je posilniť bezpečnosť a chrániť obyvateľstvo.
Minulý týždeň prišli v meste Río Hondo v departemente Zacapa pri ozbrojenom útoku zameranom na zákonodarcu o život poslanec parlamentu Julio Portillo a traja policajti.
Obchod s drogami v departemente Zacapa ovláda rodinný kartel Lorenzanovcov, ktorý má väzby na mexický kartel Sinaloa. Spojené štáty v piatok zaradili klan Lorenzanovcov na zoznam teroristických organizácií spolu s rodinným kartelom Mendozovcov, ktorý má silné postavenie v departemente Izabal.
Nariadenie, ktoré platí od soboty a potrvá 30 dní, obmedzuje zhromažďovanie na verejných priestranstvách a posilňuje právomoci bezpečnostných zložiek vo východných departementoch Zacapa a Izabal.
Bezpečnostné sily budú môcť na jeho základe násilím rozohnať skupiny osôb, zatýkať podozrivých a vstupovať do obydlí bez súdneho príkazu. Vláda vo vyhlásení uviedla, že cieľom opatrenia je posilniť bezpečnosť a chrániť obyvateľstvo.
Minulý týždeň prišli v meste Río Hondo v departemente Zacapa pri ozbrojenom útoku zameranom na zákonodarcu o život poslanec parlamentu Julio Portillo a traja policajti.
Obchod s drogami v departemente Zacapa ovláda rodinný kartel Lorenzanovcov, ktorý má väzby na mexický kartel Sinaloa. Spojené štáty v piatok zaradili klan Lorenzanovcov na zoznam teroristických organizácií spolu s rodinným kartelom Mendozovcov, ktorý má silné postavenie v departemente Izabal.