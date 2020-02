Guatemalského politika odsúdili v súvislosti s pašovaním drog

New York 11. februára (TASR) - Súd v New Yorku v utorok odsúdil guatemalského politika Maria Amílcara Estradu Orellanu na 15-ročný trest odňatia slobody za plánovanú podporu drogového kartelu pri pašovaní kokaínu do USA. Informovala o tom v utorok agentúra AFP.



Orellana priznal vinu, že od mexického drogového kartelu Sinaloa žiadal finančnú pomoc pre svoju volebnú kampaň v minuloročných prezidentských voľbách. Výmenou za to sľúbil, že v prípade zvolenia jeho vláda podporí aktivity kartelu.



Orellanu zatkli v apríli 2017 v americkom štáte Florida.



Spolu so svojím spoločníkom Juanom Pablom Gonzálezom Mayorgom bol obvinený aj z pokusu objednať si vraždu svojich politických súperov a z plánovania použiť a vlastniť strelné zbrane.



Rozsudok v Gonzálezovom prípade súd vynesie 15. apríla.



Víťazom prezidentských volieb v Guatemale sa stal Alejandro Giammattei, ktorý v druhom kole v auguste 2019 porazil svoju súperku Sandru Torresovú.