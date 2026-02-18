< sekcia Zahraničie
Guatemalský prezident Arévalo nasadil proti gangom vojakov aj políciu
Arévalo 18. januára vyhlásil 30-dňový výnimočný stav po sérii útokov gangov Barrio 18 a Mara Salvatrucha (MS-13).
Autor TASR
Guatemala 18. februára (TASR) - Prezident Guatemaly Bernardo Arévalo proti pouličným gangom v utorok v hlavnom meste nasadil ťažko ozbrojené jednotky aj vojenskú políciu. Príslušníci gangov sú zodpovední za zabitie 11 príslušníkov bezpečnostných zložiek, čo vyvolalo rozsiahlu bezpečnostnú krízu, informuje TASR podľa agentúry AFP.
Arévalo 18. januára vyhlásil 30-dňový výnimočný stav po sérii útokov gangov Barrio 18 a Mara Salvatrucha (MS-13). Guatemala aj Spojené štáty oba gangy považujú za teroristické skupiny.
Podľa AFP boli v utorok v hlavnom meste Guatemala nasadené obrnené transportéry vybavené guľometmi a boli pripravené zasiahnuť najmä v severných štvrtiach, ktoré gangy dlhodobo ovládajú. Nateraz nie je zrejmé, koľko vojakov sa do operácie zapojilo.
Arévalo v prejave k vojakom povedal, že operácie sa rozšíria aj do ďalších oblastí departementu Guatemala, v ktorom leží hlavné mesto. Minister obrany Henry Sáenz potvrdil, že ozbrojené sily budú vykonávať „vysoko účinné operácie“ v oblastiach, kde je kriminalita najviac zakorenená.
Guatemalský prezident označil mesiac trvajúci výnimočný stav za prínosný. Podľa neho počet vrážd klesol o 50 percent a o 33 percent klesli prípady vydieračstva v porovnaní s rovnakým obdobím vlani.
