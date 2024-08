Gubernátor Kurskej oblasti nariadil rýchlejšiu evakuáciu obyvateľov

Moskva 11. augusta (TASR) - Najmenej 13 ľudí utrpelo v noci na nedeľu zranenia v dôsledku padajúcich trosiek rakety vystrelenej Ukrajinou na mesto Kursk, uviedol gubernátor ruskej Kurskej oblasti Alexej Smirnov. TASR informuje podľa agentúry Reuters.



Podľa Smirnova je stav dvoch zranených vážny. Gubernátor zároveň nariadil rýchlejšiu evakuáciu civilistov z oblastí s rizikom ukrajinských útokov.



Z pohraničných oblastí medzi Ruskom a Ukrajinou v Kurskej oblasti od utorka evakuovali už viac ako 76.000 ľudí. V sobotu to uviedli lokálne úrady. Rusko v regióne čelí ukrajinskej invázii.



Rusko v oblasti od utorka vedie intenzívne boje s viac ako tisícom ukrajinských vojakov, ktorým sa na niektorých miestach podarilo preniknúť až 20 kilometrov do hĺbky ruského územia. Ide o najväčší útok Ukrajiny na ruské územie od začiatku vojny v roku 2022.



V piatok ruské úrady vyhlásili v Kurskej oblasti mimoriadnu situáciu. V sobotu Rusko spustilo protiteroristickú operáciu, ktorá ruským bezpečnostným zložkám prideľuje dodatočné právomoci. Do oblasti navyše Rusko nasadilo ďalšie jednotky a vybavenie vrátane tankov, raketometov a leteckých jednotiek, aby zastavilo postupujúce ukrajinské jednotky.