Rusko: Gubernátor Murmanskej oblasti je po útoku nožom vo vážnom stave

Moskva 5. apríla (TASR) - Vysokopostavený politik kremeľskej strany Jednotné Rusko Andrej Čibis bol podľa úradov vo štvrtok na severozápade Ruska vážne zranený pri útoku nožom. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry DPA.



Tento 45-ročný gubernátor Murmanskej oblasti musel následne podstúpiť operáciu a nachádza sa vo vážnom stave, uviedol jeho ošetrujúci lekár.



Podozrivý páchateľ bol pri zatýkaní bezpečnostnými silami zranený a takisto mu museli poskytnúť lekársku pomoc, oznámil v noci na piatok Vyšetrovací výbor Ruskej federácie (Sledkom). Pozadie útoku sa vyšetruje.



Atentáty na predstaviteľov mocenského aparátu sú však v Rusku zriedkavé, konštatuje DPA.



Podľa vyšetrovateľov sa Čibis stretol s občanmi mesta Apatity na polostrove Kola na diskusii, po ktorej ho jeden z miestnych obyvateľov napadol nožom.



Na objasnenie motívov činu sa vypočúvajú očití svedkovia. Podozrivým je 42-ročný zamestnanec železníc. Čibis utrpel bodnú ranu do brucha.



Hovorkyňa gubernátora v štátnej televízii uviedla, že Čibis sa po útoku sám dostal do svojho auta. Potom ho odviezli do nemocnice a sám informoval manželku, aby ju upokojil.