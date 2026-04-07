Gubernátor Murmanskej oblasti potvrdil smrť generála Otroščenka
Moskva 7. apríla (TASR) - Gubernátor ruskej Murmanskej oblasti Andrej Čibis potvrdil, že na anektovanom Kryme zahynul minulý týždeň pri leteckom nešťastí generál ruského námorníctva Alexandr Otroščenko. O jeho smrti informovali už skôr zdroje ruskej služby BBC, oficiálne ruské miesta však o tom mlčali. TASR o tom píše denníka Novaja gazeta Europe.
Čibis smrť generála oznámil na zhromaždení regionálnych predstaviteľov v pondelok. Podľa tlačovej agentúry Interfax uviedol, že sa s Otroščenkom stretol „niekoľko dní“ pred leteckou katastrofou. Spolu s generálom v lietadle An-26 zahynulo 31. marca neďaleko prístavného mesta Sevastopol všetkých 29 ľudí na palube.
Generálporučík Alexandr Otroščenko velil zmiešanému leteckému zboru Severnej flotily ruských námorných síl. Ako uvádza ruská služba BBC, priamo sa podieľal na anexii Krymu a následne sa zapojil do bojov v Sýrii. BBC od začiatku invázie na Ukrajinu uvádza najmenej 14 zabitých ruských generálov.
Vo štvrtok 2. apríla francúzska rozhlasová stanica RFI oznámila smrť generála Andreja Averianova z vojenskej rozviedky (GRU). Podľa zdroja RFI zomrel v decembri 2025 v Stredozemnom mori pri útoku na tanker Qendil ruskej „tieňovej flotily“.
Averianov v GRU velil jednotke 29155, ktorá sa podľa západných spravodajských služieb a investigatívneho portálu Bellingcat zameriavala na teroristické operácie v zahraničí vrátane otravy Sergeja Skripaľa novičokom v roku 2018 v anglickom Salisbury a výbuchu muničného skladu vo Vrběticiach v ČR v roku 2014.
Prokremeľský propagandista Oleh Carev 5. apríla informoval o smrti generálmajora Vladimira Ľapkina. Bývalý šéf oddelenia operačnej dokumentácie Bezpečnostnej služby Ukrajiny (SBU) sa podieľal na rozháňaní euromajdanu a neskôr odišiel do Ruska. Po invázii Kremľa na Ukrajina vo februári 2022 bojoval na strane Ruska. Podľa Careva zomrel 17. marca.
