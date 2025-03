Gubernátor: Ruské sily aj za cenu vysokých strát útočia cez Dneper

Kyjev 4. marca (TASR) - Podľa gubernátora ukrajinskej Chersonskej oblasti Olexandra Produkina sa ruské sily v uplynulom období snažia získať pozície na pravom brehu rieky Dneper, aby si pred začiatkom mierových rokovaní upevnili pozíciu. Túto oblasť Moskva po anexii považuje za súčasť svojho územia. Ruské velenie na druhý breh Dnepra pravidelne vysielajú veľké množstvo jednotiek aj za cenu vysokých strát. TASR o tom informuje podľa denníka Guardian.



"Každý deň sa pokúšajú prejsť," vyhlásil Prokudin. "Od našich spravodajských služieb sme sa dozvedeli, že zástupca ruského veliteľa nariadil vojakom v oblasti prejsť cez rieku za každú cenu, hoci nie všetci sú ochotní to urobiť," vysvetlil.



Podľa gubernátora je cieľom ruského velenia, aby sa "pravý breh Dnepra stal súčasťou budúcich rokovaní." Ruské jednotky sa preto pokúšajú obsadiť dediny na druhej strane rieky, čo sa im zatiaľ nepodarilo.



Produkin tvrdí, že ruské straty pri výpadoch cez Dneper sú vysoké. "Rusi sú si plne vedomí, že ide o samovražednú misiu," povedal. Ozrejmil tiež, že ruské ofenzívne akcie prebiehajú na štyroch miestach: v zóne močaristých ostrov v ústí Dnepra, v blízkosti čiastočne zničeného železničného a cestného mosta Antonivka východne od Chersonu a v obciach Ľvove a Zmiivka východne od zničenej Kachovskej priehrady.



Rusko v súčasnosti ovláda väčšinu Chersonskej oblasti bez územia na pravom brehu Dnepra vrátane hlavného mesta Cherson. V septembri 2022 Moskva po ilegálnom a zmanipulovanom referende oblasť anektovala a považuje ju za súčasť svojho územia, a to napriek tomu, že ju plne neovláda.



Guardian pripomína, že najmä mesto Cherson má vysokú strategickú hodnotu, keďže sa nachádza v ústí Dnepra do mora. Ruské sily ho dobyli krátko po začiatku celoplošnej ofenzívy vo februári 2022. Počas protiofenzívy v druhej polovici roka Ukrajina územia na pravom brehu Dnepra oslobodila a Rusi sa z Chersonu stiahli.