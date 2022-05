Gubernátor: Ruské sily postupujú do centra Severodonecka

Kyjev 30. mája (TASR) - Ruské jednotky vstúpili na predmestie Severodonecka na východe Ukrajiny a postupujú bližšie k centru mesta aj napriek tvrdému odporu, oznámil v pondelok gubernátor Luhanskej oblasti Serhij Hajdaj. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.



"Nanešťastie máme zlé správy, nepriateľ postupuje do mesta," uviedol Hajdaj pre ukrajinskú televíziu.



O postupujúcich ruských vojskách v Severodonecku informoval Hajdaj aj na sociálnej sieti Telegram. "Rusi postupujú do centra Severodonecka. Boje pokračujú, situácia je veľmi vážna," napísal gubernátor na Telegrame.



Podľa Hajdaja zahynuli pri poslednom útoku na mesto dvaja ľudia a ďalších päť utrpelo zranenia. "(Ruské vojská) sa snažia obkľúčiť Severodoneck a Lysyčansk... Za 24 hodín sme odrazili 14 útokov nepriateľa," napísal gubernátor.



Podľa Hajdaja je neďaleké mesto Lysyčansk, ktoré sa ruské vojská taktiež snažia dobyť, stále po kontrolou ukrajinských síl, no je ostreľovaná hlavná cesta spájajúca tieto dve mestá.



Hajdaj ďalej dodal, že je zničené celá kritická infraštruktúra Severodonecka a 60 percent bytového fondu mesta už nemožno obnoviť.



Po tom, ako sa ruským vojskám nepodarilo na začiatku invázie obsadiť ukrajinskú metropolu Kyjev, sa boje presunuli na východ Ukrajiny do Donbasu, ktorý sa ruské sily snažia dobyť.



Severodoneck, v ktorom pred začiatkom vojny žilo okolo 100.000 ľudí, je jedným z dôležitých miest, ktoré musia ruské sily obsadiť, aby ovládli celú Luhanskú oblasť. Tá je podľa agentúry AFP kľúčovým cieľom ruskej armády.