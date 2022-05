Gubernátor: Ruské sily útočili na mesto Severodoneck zo štyroch smerov

Kyjev 22. mája (TASR) – Ruské vojenské jednotky sa pokúsili preniknúť do mesta Severodoneck na východe Ukrajiny zo štyroch smerov, uviedol gubernátor Luhanskej oblasti Serhij Hajdaj. Podľa jeho slov boli tieto pokusy neúspešné, ostreľovanie obytných oblastí však pokračuje. Informovali o tom v nedeľu televízie BBC a Sky News.



Hajdaj dodal, že ruské sily zničili most, ktorý spája Severodoneck s neďalekým mestom Lysyčansk a cez ktorý prepravovali do regiónu humanitárnu pomoc, uviedli televízie na svojich weboch s pripomenutím, že tieto vyjadrenia nebolo možné nezávisle overiť.



Oblasť, kde sa nachádzajú tieto dve mestá, je poslednou časťou Luhanskej oblasti, ktorú neovládajú ruské jednotky alebo proruskí separatisti.



Britské ministerstvo obrany v najnovšej správe o situácii na Ukrajine uviedlo, že mesto Severodoneck patrí k "bezprostredným taktickým prioritám" ruskej ofenzívy v Donbase, informoval denník The Guardian.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pravidelnom videopríhovore v noci na nedeľu povedal, že situácia v Donbase na východe Ukrajiny je "mimoriadne ťažká".



Generálny štáb ukrajinských ozbrojených síl v raňajšej situačnej správe uviedol, že ruské sily sa naďalej snažia prelomiť ukrajinskú obranu a dosiahnuť administratívnu hranicu Luhanskej oblasti.