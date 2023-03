Gubernátor: Situácia v Luhanskej oblasti je pod kontrolou

Kyjev 7. marca (TASR) - Situácia v Luhanskej oblasti na východe Ukrajiny je "stabilná a pod kontrolou", uviedol v utorok tamojší gubernátor Serhij Hajdaj. TASR o tom informuje podľa správy britského denníka The Guardian.



Hajdaj v príspevku na platforme Telegram napísal, že Rusko zintenzívňuje útoky v smere k mestu Kreminna a obci Bilohorivka, no v utorok sa Rusi stiahli, aby doplnili zásoby.



Gubernátor tiež uviedol, že čerstvo zmobilizované ruské jednotky začínajú byť "demotivované", keďže ich opúšťajú velitelia, sú svedkami "skutočných strát ruskej armády" a vidia podmienky, v akých bojujú, píše The Guardian.



"Rusi sa na okupovaných územiach správajú k miestnemu obyvateľstvu čoraz agresívnejšie a na civilistoch si vybíjajú zlosť z neúspechov na fronte," dodal Hajdaj.