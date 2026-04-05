Gubernátor tvrdí, že v Azovskom mori sa potopila loď s pšenicou
Saldo na platforme Telegram potvrdil, že na brehu bolo nájdených deväť preživších členov posádky.
Autor TASR
Moskva 5. apríla (TASR) - V Azovskom mori sa potopila nákladná loď prevážajúca pšenicu, uviedol v nedeľu Vladimir Saldo, Moskvou dosadený gubernátor častí Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny, ktoré okupuje Rusko. Pri incidente zomrela podľa neho jedna osoba a dve ďalšie sú nezvestné. Upozornila na to agentúra Reuters, píše TASR.
Saldo na platforme Telegram potvrdil, že na brehu bolo nájdených deväť preživších členov posádky. Všetci sú ruskí občania.
Obeťou nehody je pomocník kapitána lode. Dvaja ľudia zostávajú nezvestní. Vyšetrovanie incidentu v súčasnosti prebieha, dodal Saldo.
Ruská agentúra TASS s odvolaním sa na hovorcu záchranných služieb informovala, že loď sa potopila v dôsledku ukrajinského dronového útoku približne 300 míľ severne od mesta Kerč. Hovorca zároveň uviedol, že nehoda si vyžiadala dvoch mŕtvych.
