Gubernátor: Vagnerovci odchádzajú z Voronežskej oblasti

Moskva 25. júna (TASR) - Bojovníci z Vagnerovej skupiny sa sťahujú z Voronežskej oblasti, cez ktorú prechádzali v rámci vzbury proti veleniu ruskej armády. Uviedol to v nedeľu tamojší gubernátor Alexandr Gusev. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Pohyb jednotiek Vagnerovej skupiny cez Voronežskú oblasť sa končí. (Odchod) prebieha normálne a bez incidentov," povedal Gusev. Dodal, že opatrenia, ktoré boli v regióne zavedené v sobotu v súvislosti so vzburou vagnerovcov, budú zrušené, keď sa "situácia definitívne vyrieši".



Počas vzbury Vagnerovej skupiny začal v meste Voronež horieť sklad paliva, príčina požiaru však nie je známa, pripomína AFP.



Gusev tiež uviedol, že miestne úrady budú informovať obyvateľov o náhrade škôd a poďakoval im za ich "vytrvalosť". V sobotu vyzval ľudí, aby nevychádzali zo svojich domovov a podporili ruského prezidenta Vladimira Putina.



Ďalšie ruské regióny, cez ktoré mali vagnerovci prechádzať počas "pochodu" do Moskvy, postupne rušili zavedené bezpečnostné opatrenia. V Moskve však i naďalej platí "režim protiteroristickej operácie".



V meste Rostov nad Donom, kde bojovníci z Vagnerovej skupiny v sobotu ráno obsadili veliteľstvo ruskej armády, už boli zrušené dopravné obmedzenia, uviedli miestne úrady.



Vodca vagnerovcov Prigožin sa v sobotu s pomocou svojich jednotiek pokúsil zvrhnúť ruské vojenské velenie a vydal sa smerom k Moskve. K tomuto kroku pristúpil po tom, ako podľa neho ruská ruská armáda podnikla raketový útok na tábory jeho bojovníkov.



V sobotu večer sa situácia upokojila, keď Prigožin oznámil, že svojim jednotkám nariadil, aby sa vrátili do poľných táborov na Ukrajine s cieľom vyhnúť sa prelievaniu ruskej krvi.