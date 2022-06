Gubernátor: Západné delostrelectvo už prispieva k zmene na Ukrajine

Kyjev 9. júna (TASR) - Delostrelecké systémy, ktoré na Ukrajinu dodali západné krajiny, už teraz pomáhajú meniť situáciu a je len "otázkou času", kedy sa Ukrajine podarí dobyť späť značnú časť územia na juhu krajiny. Vyhlásil to v stredu gubernátor ukrajinskej Mykolajivskej oblasti Vitalij Kim. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Nad časťou Mykolajivskej oblasti na juhu Ukrajiny prevzali kontrolu ruské vojská, no táto oblasť je iba jednou z dvoch ukrajinských oblastí, ktoré si ešte zachovali prístup k Čiernemu moru. Podľa Kima sa však ukrajinským jednotkám v uplynulých týždňoch podarilo už dosiahnuť "nejaký úspech" pri protiútoku v susednej Chersonskej oblasti.



Agentúra Reuters sa Kima spýtala, či si myslí, že západné zbrane, dodávané na Ukrajinu, prispejú k nejakej zmene v boji proti ruským vojskám, ktoré vpadli na Ukrajinu 24. februára. "(Zmena) sa už deje... a dosiahneme viac úspechov," odpovedal Kim.



"Hovoríme o delostrelectve. To v našom regióne začína fungovať," uviedol Kim, pričom odmietol špecifikovať, ktoré západné delostrelecké systémy pomáhajú Ukrajine najviac.



Rusko i Ukrajina sústredili v posledných týždňoch väčšinu svojich zdrojov do bojov na východe Ukrajiny v Donbase. Pre Kyjev je však z ekonomického hľadiska tiež kľúčové udržať si ostávajúce čiernomorské pobrežie, a to predovšetkým prístavy Mykolajiv a Odesa na juhu krajiny, píše Reuters.



Na to, aby sa Ukrajine podarilo dosiahnuť na juhu krajiny dôležitý zlom, však bude Kyjev potrebovať viac ľudskej sily, čo je podľa Kima možné dosiahnuť buď presunutím jednotiek z východu krajiny alebo ďalšou mobilizáciou.



Kyjev si totiž uvedomuje, že stále existuje riziko, že Rusko znovu zaútočí na veľké mestá na juhu krajiny akými sú Mykolajiv alebo Záporožie. "Myslím si, že v nadchádzajúcich mesiacoch budú mať nejakú príležitosť napadnúť Záporožie a Mykolajiv, no v súčasnosti nepozorujeme žiadne preskupovanie (ruských vojsk)," uviedol Kim.