< sekcia Zahraničie
Gubernátora Murmanskej oblasti vzali v súvislosti s korupciou do väzby
Ministerstvo vnútra pri oznamovaní zatknutia Čibisa uviedlo, že ho podozrieva z podvodu a sprenevery mimoriadne veľkého rozsahu.
Autor TASR
Moskva 25. novembra (TASR) - Gubernátora ruskej Murmanskej oblasti Andreja Čibisa v stredu v rámci vyšetrovania rozsiahlej korupcie vzali do vyšetrovacej väzby na najmenej dva mesiace. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a AFP.
Čibis je prvým gubernátorom zatknutým na základe obvinení z korupcie od začiatku vojny na Ukrajine. Jeho prípad má osobitný význam, pretože Murmansk je najväčším ruským arktickým prístavom a sídlom Severnej flotily. Pre situáciu v Čiernom a Baltskom mori tiež v súčasnosti zohráva významnú úlohu pri vývoze obilia.
Ministerstvo vnútra pri oznamovaní zatknutia Čibisa uviedlo, že ho podozrieva z podvodu a sprenevery mimoriadne veľkého rozsahu. Doplnilo, že z oblastného ministerstva výstavby bolo spreneverených viac ako 39 miliónov rubľov (takmer 432.000 eur) a z ministerstva dopravy viac ako miliarda rubľov (vyše 11 miliónov eur).
Peniaze z ministerstva dopravy boli vyčlenené na rekonštrukciu diaľnice medzi mestami Apatity a Kirovsk. Vyšetrovatelia sa tiež zaoberajú podozreniami z nezákonných finančných transakcií. Denník Kommersant uvádza, že Čibis je podozrivý z prijatia úplatku vo forme lode.
Čibisa zadržali v pondelok na moskovskom letisku Šeremetievo, cez ktoré pricestoval na pracovnú cestu. Podľa Kommersantu pri výsluchu poprel vinu a uviedol, že mal v úmysle dobrovoľne odstúpiť a pridať sa k ruským silám na Ukrajine.
Gubernátora v apríli 2024 pobodali v meste Apatity. Útočník mal podľa vyšetrovateľov osobný motív. Odsúdili ho na 13 rokov v trestaneckej kolónii. Ruské médiá informovali, že tento rok zahynul na Ukrajine.
Čibis je prvým gubernátorom zatknutým na základe obvinení z korupcie od začiatku vojny na Ukrajine. Jeho prípad má osobitný význam, pretože Murmansk je najväčším ruským arktickým prístavom a sídlom Severnej flotily. Pre situáciu v Čiernom a Baltskom mori tiež v súčasnosti zohráva významnú úlohu pri vývoze obilia.
Ministerstvo vnútra pri oznamovaní zatknutia Čibisa uviedlo, že ho podozrieva z podvodu a sprenevery mimoriadne veľkého rozsahu. Doplnilo, že z oblastného ministerstva výstavby bolo spreneverených viac ako 39 miliónov rubľov (takmer 432.000 eur) a z ministerstva dopravy viac ako miliarda rubľov (vyše 11 miliónov eur).
Peniaze z ministerstva dopravy boli vyčlenené na rekonštrukciu diaľnice medzi mestami Apatity a Kirovsk. Vyšetrovatelia sa tiež zaoberajú podozreniami z nezákonných finančných transakcií. Denník Kommersant uvádza, že Čibis je podozrivý z prijatia úplatku vo forme lode.
Čibisa zadržali v pondelok na moskovskom letisku Šeremetievo, cez ktoré pricestoval na pracovnú cestu. Podľa Kommersantu pri výsluchu poprel vinu a uviedol, že mal v úmysle dobrovoľne odstúpiť a pridať sa k ruským silám na Ukrajine.
Gubernátora v apríli 2024 pobodali v meste Apatity. Útočník mal podľa vyšetrovateľov osobný motív. Odsúdili ho na 13 rokov v trestaneckej kolónii. Ruské médiá informovali, že tento rok zahynul na Ukrajine.