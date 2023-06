Gubernátor: Pri ostreľovaní Belgorodskej oblasti zahynuli dve ženy

Moskva 2. júna (TASR) - Dvaja civilisti zomreli v piatok pri ostreľovaní ruskej Belgorodskej oblasti pri hraniciach s Ukrajinou. V poslednom čase sa tu zintenzívnili útoky a cezhraničné prieniky. Oznámil to tamojší gubernátor Viačeslav Gladkov, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



"Šrapnely zasiahli okolo prechádzajúce autá. V jednom z nich cestovali dve ženy, ktoré zahynuli na mieste na následky zranení," uviedol Gladkov. Dodal, že ukrajinské sily ostreľovali cestu v obci Maslova Pristaň v okrese Šebekino, ktoré je najviac zasiahnuté nedávnymi ostreľovaniami.



"V druhom aute sú dvaja zranení. Muž so zranením od šrapnelu na hrudi a druhý muž so zraneniami dolných končatín," uviedol Gladkov s tým, že obaja sú vo vážnom stave a boli prevezení do nemocnice.



Ostreľovanie spôsobilo škody aj v druhej obci v Belgorodskej oblasti, odkiaľ však nehlásia žiadne obete.



Ruská armáda vo štvrtok uviedla, že sa jej podarilo zmariť pokus Ukrajincov vtrhnúť do Belgorodskej oblasti. Obyvatelia Šebekina v snahe utiecť pred ostreľovaním zaplnili centrá pre vysídlencov v Belgorode, hlavnom meste oblasti s rovnomennými názvom, píše AFP.