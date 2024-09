Gubernátor:Ukrajinský útok na Belgorod narušil začiatok školského roka

Moskva 2. septembra (TASR) - V ruskom meste Belgorod ležiacom neďaleko hraníc s Ukrajinou zatvoria na týždeň materské školy a vo viacerých školách zavedú online vyučovanie po pondelkovom ukrajinskom útoku, pri ktorom bola poškodená škôlka. Oznámil to v pondelok oblastný gubernátor Viačeslav Gladkov, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



"Pre Belgorodskú oblasť to bolo zlé ráno," uviedol Gladkov na sociálnej sieti VKontakte v prvý školský deň. "Škôlka v meste Belgorod bola takmer úplne zničená," dodal.



Miestne úrady sa po útoku rozhodli, že v niekoľkých školách v najväčšej mestskej časti zavedú online vyučovanie a škôlky budú týždeň zavreté, uviedol Gladkov.



Ruská vzdušná obrana zostrelila v noci na pondelok na Belgorodskou oblasťou jeden ukrajinský dron, uviedlo ruské ministerstvo obrany na sociálnej sieti Telegram.



Reuters upozorňuje, že nedokázal tieto tvrdenia nezávisle overiť. Ukrajinské sily však už dlhšie ostreľujú a podnikajú útoky na Belgorod a jeho priľahlé oblasti. Kyjev tvrdí, že jeho útoky sú zamerané na infraštruktúru, ktorá je dôležitá pre ruské vojnové snahy. Obe strany konfliktu pritom popierajú, že by sa počas vojny zameriavali na civilistov.



Gladkov v nedeľu oznámil, že v dôsledku ukrajinského ostreľovania zomrel jeden človek a vyše desiati utrpeli zranenia.