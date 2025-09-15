Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Guillén trvá na rozhodnutí nevylúčiť izraelský tím IPT

Demonštranti držia palestínske zástavy počas blokády cesty pri pokuse narušiť preteky záverečnej 21. etapy cyklistických pretekov Vuelta a Espana na trati z Alalparda do Madridu, v Madride 14. septembra 2025. Foto: TASR/AP

Demonštranti zvrhli bariéry a polícia podľa španielskych zdrojov zatkla dvoch ľudí, 22 sa zranilo.

Autor TASR
Madrid 15. septembra (TASR) - Organizátori cyklistických pretekov Vuelta trvajú na svojom rozhodnutí nevylúčiť jazdcov tímu Israel-Premier Tech. Záverečnú nedeľnú etapu zrušili pre veľký propalestínsky protest v Madride, kde mali preteky vyvrcholiť.

Incidenty sprevádzali takmer celé trojtýždňové podujatie, v hlavnom meste sa to len potvrdilo. Demonštranti zvrhli bariéry a polícia podľa španielskych zdrojov zatkla dvoch ľudí, 22 sa zranilo. Na proteste sa údajne zúčastnilo približne 100.000 ľudí. Riaditeľ pretekov Javier Guillén aj napriek výzvam na vylúčenie tímu z pretekov, ktorým čelil od začiatku podujatia, trvá na svojom rozhodnutí.

„Naša pozícia bola jasná, museli sme sa riadiť pravidlami Medzinárodnej cyklistickej únie (UCI). Tá reguluje účasť tímov na pretekoch. Chceli sme ich riadne ukončiť, to sa nám však nepodarilo. Po tejto Vuelte budú musieť cyklistické autority nájsť riešenia, snáď sa všetko vyrieši do štartu budúcoročnej Tour de France v Barcelone,“ citovala pondelkové vyjadrenie Guilléna agentúra AP. Po San Sebastiane (1992) a Bilbau (2023) bude katalánska metropola tretím španielskym mestom, kde odštartujú najprestížnejšie preteky na svete.
.

