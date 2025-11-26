< sekcia Zahraničie
Guinea-Bissau: Armáda prevzala úplnu kontrolu nad krajinou
Pred týmto oznámením bolo v stredu v hlavnom meste Bissau počuť streľbu v blízkosti prezidentského paláca.
Autor TASR
Bissau 26. novembra (TASR) — Armádni dôstojníci v Guinei-Bissau v stredu oznámili, že v krajine prevzali „úplnú kontrolu“, pozastavujú volebný proces a uzatvárajú pozemné hranice. Stalo sa tak tri dni po tom, čo sa v tejto západoafrickej republike konali prezidentské a parlamentné voľby, informuje TASR s odvolaním sa na agentúry AFP a DPA.
„Vrchné velenie ozbrojených síl sa pre obnovenie národnej bezpečnosti a verejného poriadku rozhodlo okamžite zosadiť prezidenta republiky,“ uviedol generál Denis N'Canha, hovorca skupiny dôstojníkov, vo vyhlásení vysielanom na facebookovom kanáli štátnej televíznej stanice TGB.
Ďalej oznámil, že až do odvolania je pozastavená činnosť všetkých médií a bol zavedený zákaz nočného vychádzania.
Pred týmto oznámením bolo v stredu v hlavnom meste Bissau počuť streľbu v blízkosti prezidentského paláca. Muži vo vojenských uniformách neskôr obsadili hlavnú cestu vedúcu k palácu.
Úradujúci prezident Umaro Sissoco Embaló, ktorý sa uchádzal o znovuzvolenie, pre francúzsky týždenník Jeune Afrique predtým povedal, že ho v stredu popoludní zadržali v jeho pracovni v prezidentskom paláci. Zadržaní podľa neho boli aj minister vnútra Botché Candé, náčelník generálneho štábu ozbrojených síl Biague Na Ntana a jeho zástupca Mamadou Touré. Všetkých držia v ústredí generálneho štábu.
Prezidentské a parlamentné voľby sa konali 23. novembra a prebehli pokojne. Ich výsledky mala volebná komisia oznámiť vo štvrtok. Embaló tvrdí, že v nich na základe vlastného sčítania zvíťazil so ziskom 65 percent hlasov. Víťazstvo si však nárokuje aj jeho hlavný vyzývateľ Fernando Dias da Costa.
Guinea-Bissau s približne 2,2 milióna obyvateľov sa nachádza na západnom pobreží Afriky a je jednou z najchudobnejších krajín sveta.
Embaló je pri moci od februára 2020. V decembri 2023 po údajnom pokuse o prevrat rozpustil parlament. V septembri 2024 oznámil, že sa nebude uchádzať o druhé funkčné obdobie. Zároveň vznikli spory, kedy sa skončí jeho funkčné obdobie – opozícia tvrdila, že 27. februára 2025, zatiaľ čo najvyšší súd rozhodol, že 4. septembra. V marci však Embaló oznámil, že bude opäť kandidovať, a v úrade zostal aj po uplynutí funkčného obdobia stanoveného súdom.
Kritici obviňujú Embalóa z represií voči opozícii, novinárom a ľudskoprávnym aktivistom. Z nedeľňajších volieb bola prvýkrát vylúčená Africká strana za nezávislosť Guiney a Kapverd (PAIGC), ktorá viedla boj za nezávislosť od Portugalska v 60. a 70. rokoch 20. storočia. Úrady to zdôvodnili neskorým doručením potrebných dokumentov. PAIGC preto podporila nezávislého kandidáta Diasa.
V Guinei-Bissau došlo od roku 1974, keď získala nezávislosť od Portugalska, do roku 2020, keď sa Embaló ujal úradu, k najmenej deviatim prevratom. Embaló tvrdí, aj jeho sa pokúsili trikrát zvrhnúť. Podľa jeho oponentov ide o výmysly, ktoré mu poslúžili ako zámienka na represie.
„Vrchné velenie ozbrojených síl sa pre obnovenie národnej bezpečnosti a verejného poriadku rozhodlo okamžite zosadiť prezidenta republiky,“ uviedol generál Denis N'Canha, hovorca skupiny dôstojníkov, vo vyhlásení vysielanom na facebookovom kanáli štátnej televíznej stanice TGB.
Ďalej oznámil, že až do odvolania je pozastavená činnosť všetkých médií a bol zavedený zákaz nočného vychádzania.
Pred týmto oznámením bolo v stredu v hlavnom meste Bissau počuť streľbu v blízkosti prezidentského paláca. Muži vo vojenských uniformách neskôr obsadili hlavnú cestu vedúcu k palácu.
Úradujúci prezident Umaro Sissoco Embaló, ktorý sa uchádzal o znovuzvolenie, pre francúzsky týždenník Jeune Afrique predtým povedal, že ho v stredu popoludní zadržali v jeho pracovni v prezidentskom paláci. Zadržaní podľa neho boli aj minister vnútra Botché Candé, náčelník generálneho štábu ozbrojených síl Biague Na Ntana a jeho zástupca Mamadou Touré. Všetkých držia v ústredí generálneho štábu.
Prezidentské a parlamentné voľby sa konali 23. novembra a prebehli pokojne. Ich výsledky mala volebná komisia oznámiť vo štvrtok. Embaló tvrdí, že v nich na základe vlastného sčítania zvíťazil so ziskom 65 percent hlasov. Víťazstvo si však nárokuje aj jeho hlavný vyzývateľ Fernando Dias da Costa.
Guinea-Bissau s približne 2,2 milióna obyvateľov sa nachádza na západnom pobreží Afriky a je jednou z najchudobnejších krajín sveta.
Embaló je pri moci od februára 2020. V decembri 2023 po údajnom pokuse o prevrat rozpustil parlament. V septembri 2024 oznámil, že sa nebude uchádzať o druhé funkčné obdobie. Zároveň vznikli spory, kedy sa skončí jeho funkčné obdobie – opozícia tvrdila, že 27. februára 2025, zatiaľ čo najvyšší súd rozhodol, že 4. septembra. V marci však Embaló oznámil, že bude opäť kandidovať, a v úrade zostal aj po uplynutí funkčného obdobia stanoveného súdom.
Kritici obviňujú Embalóa z represií voči opozícii, novinárom a ľudskoprávnym aktivistom. Z nedeľňajších volieb bola prvýkrát vylúčená Africká strana za nezávislosť Guiney a Kapverd (PAIGC), ktorá viedla boj za nezávislosť od Portugalska v 60. a 70. rokoch 20. storočia. Úrady to zdôvodnili neskorým doručením potrebných dokumentov. PAIGC preto podporila nezávislého kandidáta Diasa.
V Guinei-Bissau došlo od roku 1974, keď získala nezávislosť od Portugalska, do roku 2020, keď sa Embaló ujal úradu, k najmenej deviatim prevratom. Embaló tvrdí, aj jeho sa pokúsili trikrát zvrhnúť. Podľa jeho oponentov ide o výmysly, ktoré mu poslúžili ako zámienka na represie.