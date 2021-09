Guinea má po vojenskom prevrate pozastavené členstvo v Africkej únii

Konakry 10. septembra (TASR) - Africká únia (AÚ) v piatok pozastavila členstvo Guiney, kde sa uplynulý víkend odohral štátny prevrat. Informovala o tom agentúra AFP.



Po tom, ako si jednotky vedené plukovníkom Mamadym Doumbouyom uzurpovali moc a zatkli prezidenta Alphu Condého, má Guinea pozastavené členstvo aj v 15-člennom Združení krajín západnej Afriky (ECOWAS).



Tím sprostredkovateľov ECOWAS pricestoval v piatok do guinejského hlavného mesta Conakry, informovala agentúra AFP. Členom tejto misie je predseda tohto zoskupenia Jean-Claude Kassi Brou, ako aj ministri zahraničných vecí Nigérie, Ghany, Burkiny Faso a Toga.



Pučisti v západoafrickej Guinei vyhlásili v nedeľu celoštátny zákaz vychádzania, ktorý platí "až do odvolania", pričom oznámili aj nahradenie členov vlády a vysokopostavených úradníkov príslušníkmi ozbrojených síl. Doumbouya neskôr v televíznom prejave obvinil Condého vládu z "endemickej korupcie" a z "pošliapavania práv občanov". Zaviazal sa tiež začať rozhovory o zostavení novej vlády. Zatiaľ však nie je jasné, kedy a v akej forme by sa mali uskutočniť.



Podľa nemenovaného západného diplomata pôsobiaceho v Konakry k prevratu došlo po odvolaní popredného veliteľa guinejských špeciálnych síl. Časť ich príslušníkov sa podľa diplomata následne vzbúrila a obsadila prezidentský palác.



V Guinei vzrástla nespokojnosť s dlhoročným prezidentom po tom, ako sa vlani rozhodol uchádzať o tretí prezidentský mandát napriek platnému obmedzeniu výkonu funkcie hlavy štátu na dve obdobia. Jeho znovuzvolenie vyvolalo v krajine vlnu násilných protestov, ktoré si podľa opozície vyžiadali desiatky životov.



Po prevrate junta oslobodila asi 80 politických aktivistov zadržaných pod Condého vedením a zakázala exministrom opustiť krajinu. Vo štvrtok tiež informovala, že dočasne zmrazila bankové účty patriace exministrom. Vodca prevratu Doumbouya napriek tomu sľúbil, že proti predstaviteľom bývalého režimu nebude viesť "hon na čarodejnice". Armáda sa tiež zaručila za bezpečnosť Condého, ktorého miesto pobytu nie je známe.



Guinea patrí medzi najchudobnejšie krajiny sveta napriek tomu, že disponuje bohatými zásobami nerastných surovín. Má tiež najväčšie zásoby bauxitu na svete. Ide o surovinu, z ktorej sa vyrába hliník. Správy o prevrate tento týždeň spôsobili, že cena hliníka sa dostala na najvyššiu úroveň za posledných 13 rokov, a vyvolali obavy, že dôjde k problémom s dodávkami. Doumbouya však prisľúbil kontinuitu v ťažobnom sektore a tento týždeň uviedol, že Guinea "dodrží všetky svoje záväzky (a) dohody o ťažbe".