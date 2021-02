Guinea začala s očkovaním proti ebole

Konakry 24. februára (TASR) - V africkom štáte Guinea je od utorka spustená očkovacia kampaň proti vírusovému ochoreniu ebola. Guinejský minister zdravotníctva Remy Lamah očakáva, že vďaka nej by sa s epidémiou mohlo skoncovať do šiestich týždňov.



Minister však súčasne priznal, že veľkú časť dňa strávil presviedčaním miestnych vodcov, aby prekonali svoju váhavosť voči vakcíne proti ebole.



Ako informoval spravodajský portál France 24, nateraz je k dispozícii 11.300 dávok vakcíny, ktoré poskytla Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). V dohľadnom čase by WHO mala z USA dopraviť ďalších 8500 dávok.



S imunizáciou sa začalo v meste Gouécké na juhu krajiny, kde bolo v prvý deň kampane - v utorok - okrem iných zaočkovaných aj šesť ľudí - tzv. blízkych kontaktov zdravotnej sestry, ktorá sa ebolou nakazila ako prvá v regióne a koncom januára chorobe podľahla.



V kontakte s touto zdravotnou sestrou alebo jej príbuznými bolo celkovo 385 ľudí, ktorí sú sledovaní lekármi a budú zaočkovaní prioritne - spolu s lekármi, zdravotníkmi a personálom v prvej línii.



V utorok sa s očkovaním začalo aj v meste Dubréka, ktoré sa nachádza v metropolitnej oblasti Konakry.



V stredu začali vakcínu podávať obyvateľom v meste Nzérékoré, vzdialenom asi 40 kilometrov od Gouéké.



Podľa údajov zdravotníckych úradov v Guinei zatiaľ ebole podľahlo najmenej päť ľudí, pričom panuje istý zmätok, pokiaľ ide o presný počet obetí.



Guinejské zdravotnícke orgány tiež hlásia desať potvrdených alebo pravdepodobných prípadov eboly a sledujú ďalších 400 tzv. kontaktných prípadov.



Toto ohnisko eboly v západnej Afrike je prvé od epidémie v rokoch 2013-16, ktorá spôsobila viac ako 11.300 úmrtí, najmä v Guinei, Libérii a Sierre Leone.



Nedávno sa ebola znovu objavila aj v Konžskej demokratickej republike.



Ebola je jednou z najobávanejších chorôb na svete. Je vysoko nákazlivá a úmrtnosť na ňu dosahuje až 90 percent. Prvotné symptómy eboly môžu pripomínať chrípku. Ebolavírus spôsobuje horúčky a potom vnútorné a vonkajšie krvácanie, neskôr začínajú zlyhávať vnútorné orgány.



Prenáša sa krvou, sekrétmi a telesnými tekutinami. Prenos sa môže uskutočniť aj nechráneným pohlavným stykom s uzdravenými pacientmi, a to aj niekoľko týždňov po ich uzdravení.



K prenosu dochádza aj nedostatočne sterilizovanými injekčnými striekačkami a ihlami. Človek sa môže nakaziť i kontaktom s krvou alebo telesnými tekutinami živých alebo uhynutých voľne žijúcich zvierat ako opice, lesné antilopy alebo netopiere.