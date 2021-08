Guinea zaznamenala prvý prípad vírusu marburg v západnej Afrike

Ženeva 10. augusta (TASR) – Úrady v západoafrickom štáte Guinea potvrdili v pondelok prvý prípad úmrtia na vírusové ochorenie marburg. Ide zároveň o vôbec prvý potvrdený výskyt tohto smrteľného ochorenia v západnej Afrike, informovala Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), ktorú citovala agentúra AFP.



Riaditeľka WHO pre Afriku Matshidiso Moetiová zdôraznila, že v záujme toho, aby sa vírus marburg viac nerozšíril, „potrebujeme ho okamžite zastaviť".



K úmrtiu došlo v prefektúre Guéckédou na juhu Guiney, uviedla WHO. „Toto je vôbec prvýkrát, keď vysokoinfekčné (vírusové) ochorenie marburg, ktoré spôsobuje hemoragickú horúčku, zaznamenali v tejto krajine i v západnej Afrike," dodala.



Vírus marburg patrí do rovnakej kategórie ako vírus, ktorý spôsobuje ebolu, ďalšiu smrteľnú chorobu. Výskyt marburgu v Guinei zaznamenali len dva mesiace po tom, ako WHO oznámila koniec epidémie eboly v tejto africkej krajine.



Išlo v poradí už o druhú epidémiu eboly v tomto chudobnom 13-miliónovom africkom štáte. Počas nej zaznamenali v Guinei 16 prípadov nákazy ebolou, z čoho 12 sa skončilo smrťou pacienta. Počas prvej epidémie, ktorá trvala v rokoch 2013-16 a rozšírila sa do viacerých štátov západnej Afriky, zomrelo 11.300 ľudí.