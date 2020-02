Guinnessova kniha uznala za najstaršieho muža na svete Japonca

Tokio 12. februára (TASR) - Japonec Čitecu Watanabe, ktorý má rád sladkosti a úsmevy, dostal v stredu osvedčenie ako najstarší žijúci muž na svete - má 112 rokov a 344 dní. Píše o tom agentúra AP.



Watanabe žije v opatrovateľskom dome vo svojom rodnom meste Niigata, na japonskom ostrove Honšu, kde ho aj do Guinnessovej knihy v stredu slávnostne uviedli.



Rekordér sa narodil v roku 1907. Ešte pred desiatimi rokmi sa Watanabe venoval pestovaniu bonsajov - japonskému umeniu miniaturizácie stromov -, ktoré aj verejne vystavoval.



V súčasnosti Watanabe zbožňuje dezerty, ako sú puding či krémové zákusky.



Watanabe absolvoval poľnohospodársku školu a následne sa kvôli práci presťahoval na Taiwan, kde žil 18 rokov. So svojou manželkou mal päť detí.



Po skončení druhej svetovej vojny sa presťahoval späť do Niigaty, kde pracoval pre vládu prefektúry až do odchodu do dôchodku.



Na otázku, v čom spočíva tajomstvo jeho dlhovekosti, Watanabe odpovedal: "Nerozčuľujte sa a usmievajte sa".



Watanabe vystriedal Japonca Masazóa Nonaku, ktorý zomrel vlani vo veku 113 rokov. Aktuálne najstarším človekom na svete je 117-ročná Japonka Kane Tanakaová.