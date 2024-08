Güler: Turecko a Sýria by mohli rokovať na ministerskej úrovni

Ankara 12. augusta (TASR) - Turecko a Sýria by mohli rokovať na ministerskej úrovni v rámci úsilia o normalizáciu vzťahov, ak sa na to vytvoria vhodné podmienky, vyhlásil v pondelok turecký minister obrany Yasar Güler. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan začiatkom júla povedal, že je kedykoľvek pripravený pozvať sýrskeho prezidenta Bašára Asada do Turecka na rokovania s cieľom obnoviť bilaterálne vzťahy, ktoré Ankara prerušila v roku 2011, keď v Sýrii vypukla občianska vojna.



Asad však uviedol, že k takýmto rokovaniam môže dôjsť len vtedy, ak sa obe krajiny budú môcť sústrediť na kľúčové otázky - a to údajnú podporu terorizmu zo strany Ankary a stiahnutie tureckých síl zo sýrskeho územia. Dodal, že bude pozitívne reagovať na akúkoľvek iniciatívu zameranú na zlepšenie bilaterálnych vzťahov, ale najprv sa musí vytvoriť základ pre takéto rozhovory.



Turecká armáda má na severe Sýrie svoje jednotky a spriaznené ozbrojené zoskupenia a pravidelne podniká útoky v oblastiach ovládaných Kurdmi. Od roku 2016 viedlo Turecko niekoľko vojenských operácií s cieľom vytlačiť sýrske kurdské milície od svojich hraníc.



Ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch vo svojej správe vo februári uviedla, že Turecko nesie zodpovednosť za vážne porušovanie ľudských a majetkových práv obyvateľstva pohraničných oblastí severnej Sýrie, ktoré sú pod kontrolou Ankary a jej spojencov.



Občianska vojna v Sýrii si vyžiadala viac ako pol milióna životov a ďalšie milióny ľudí boli prinútené opustiť svoje domovy. Približne 3,2 milióna sýrskych utečencov sa nachádza v Turecku, uviedla OSN.