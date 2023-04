Gulyás: Ak budú vzťahy priateľské, podporíme vstup Švédska do NATO

Budapešť 6. apríla (TASR) - Maďarsko podporí vstup Švédska do Severoatlantickej aliancie, ak budú zabezpečené vzájomné priateľské vzťahy, vyhlásil vo štvrtok na tlačovej konferencii šéf úradu vlády Gergely Gulyás v súvislosti s výzvou amerického prezidenta Joe Bidena. S odvolaním sa na internetovú stránku denníka Népszava o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Vystúpenie Joea Bidena bolo zdvorilým vyjadrením názoru. Chceme mať priateľské vzťahy s našimi spojencami. Ak to bude zabezpečené, parlament podporí vstup Švédska do NATO," povedal Gulyás.



Vstup Fínska do NATO v utorok privítali americký prezident Joe Biden aj nemecký kancelár Olaf Scholz. Šéf Bieleho domu povedal, že je "hrdý" na to, že môže Fínsko privítať ako členskú krajinu NATO. Súčasne apeloval na Turecko a Maďarsko, aby "bezodkladne" pristúpili k ratifikácii vstupu Švédska.



Hovorca maďarskej vlády Zoltán Kovács v stredu vyhlásil, že Švédsko neustále podkopáva vzájomné vzťahy a prejavuje nedostatok pozornosti a rešpektu. "Vzťahy medzi našimi krajinami sa v priebehu rokov zhoršili, čo robí premostenie priepasti v týchto ťažkých časoch ešte náročnejším," dodal Kovács.





