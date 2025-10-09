< sekcia Zahraničie
Gulyás: Babišove víťazstvo má vplyv na zahraničnú politiku EÚ
Guylás pripomenul, že dvaja z troch zakladateľov frakcie Patriotov pre Európu v Európskom parlamente sa už stali premiérmi.
Autor TASR
Budapešť 9. októbra (TASR) - Víťazstvo opozičného hnutia ANO expremiéra Andreja Babiša v októbrových voľbách do Poslaneckej snemovne českého parlamentu má vplyv na politiku Európskej únie, a teda aj na maďarskú zahraničnú politiku. Podľa servera mfor.hu to vyhlásil vo štvrtok šéf úradu maďarskej vlády Gergely Gulyás, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Guylás pripomenul, že dvaja z troch zakladateľov frakcie Patriotov pre Európu v Európskom parlamente sa už stali premiérmi. Podľa jeho slov teraz už bude úplne vylúčené, že by sa mohlo začať právne konanie proti Maďarsku podľa článku 7 Lisabonskej zmluvy. Tri z krajín zoskupenia Vyšehradskej štvorky (V4) budú teraz opäť spolupracovať, vyhlásil.
Babiš, ktorého hnutie ANO zvíťazilo v českých voľbách, v rozhovore pre denník Magyar Nemzet uviedol, že Patrioti majú v úmysle posilniť svoj odpor voči klimatickej politike Európskej komisie. Zdôraznil, že jeho cieľom je oslabiť koalíciu, ktorá podľa neho vedie Európu nepriaznivým smerom. Posilniť by sa mala aj V4, povedal.
Patriotov pre Európu založili koncom júna 2024 maďarský premiér Viktor Orbán (Fidesz), Babiš a bývalý rakúsky minister vnútra Herbert Kickl (FPÖ). Politická skupina zahŕňa takmer všetkých bývalých členov frakcie Identita a demokracia, ktorá v EP existovala medzi rokmi 2019 a 2024, a bývalých členov Európskych konzervatívcov a reformistov (ECR). V europarlamente má teraz 86 poslancov z 12 členských krajín.
