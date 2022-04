Gulyás: Brusel robí chybu, keď opakuje, čo hovorí maďarská ľavica

Budapešť 5. apríla (TASR) - Európska únia robí chybu, keď opakuje to isté, čo hovorí maďarská ľavica, pretože Maďari to odmietli veľkou väčšinou v nedeľňajších parlamentných voľbách. Týmito slovami reagoval minister riadiaci úrad maďarskej vlády Gergely Gulyás na oznámenie Bruselu o spustení právneho konania voči Maďarsku, informuje spravodajca TASR na základe správy agentúry MTI.



Vládny blok Fidesz-KDNP dostal vo voľbách takmer 2,9 milióna voličských hlasov, pričom "v referende o ochrane detí pred agitáciou LGBTI" sa za takúto ochranu vyjadrilo vyše 3,3 milióna Maďarov, zdôraznil Gulyás s poznámkou, že ide o nevídanú podporu.



Aj Európska komisia (EK) musí podľa jeho slov akceptovať základné pravidlá. "Komisia by nemala teraz plniť požiadavky maďarskej ľavice, ktorá vo voľbách utrpela porážku, ale by sa mala vrátiť k zdravému rozumu a k dialógu, ku ktorému je maďarská vláda stále otvorená," podčiarkol Gulyás. Zároveň požiadal Brusel, aby netrestal maďarských voličov za to, že v otázke zákona o ochrane detí sformulovali názor, ktorý sa Bruselu nepáči.



Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová v utorok oznámila, že EÚ spúšťa proti Maďarsku konanie pre porušenia princípov právneho štátu. Exekutíva EÚ tak spustila proti Maďarsku doteraz nikdy nepoužitú procedúru podľa článku 7 Lisabonskej zmluvy. Právne konanie za obchádzanie celoúnijných demokratických noriem a porušovanie zásad právneho štátu môže viesť k tomu, že maďarská vláda nebude mať prístup k finančným prostriedkom EÚ.



Spustenie mechanizmu, ktorý podmieňuje čerpanie fondov EÚ dodržiavaním zásad právneho štátu a ktorý europarlament intenzívne presadzoval, prichádza len dva dni po víťazstve strany Fidesz maďarského premiéra Viktora Orbána v tamojších parlamentných voľbách. AFP v tejto súvislosti pripomína, že Orbána v Bruseli často obviňujú z vedomého pošliapavania demokratických noriem Únie.