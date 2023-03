Gulyás: Cestu delegácie Maďarska k rozšíreniu NATO prerokuje vláda

Budapešť 9. marca (TASR) - O výsledkoch rokovaní delegácie maďarského parlamentu v Štokholme a v Helsinkách v súvislosti s ratifikáciou vstupu Švédska a Fínska do Severoatlantickej aliancie bude na budúci týždeň rokovať vláda. Podľa servera mfor.hu to vo štvrtok v Budapešti oznámil šéf úradu vlády Gergely Gulyás. Informuje o tom spravodajca TASR.



"S týmito krajinami (Švédsko a Fínsko) sme tiež spojencami v inom zoskupení (Európska únia), kde sa niekedy nesprávali ako spojenci, ale ako nepriatelia," podotkol šéf úradu vlády. S vyhodnotením cesty delegácie treba ešte počkať, pretože o nej bude vláda rokovať na budúci týždeň.



Štvorčlenná parlamentná delegácia vedená podpredsedom parlamentu pre legislatívu a bývalým ministrom obrany Csabom Hendem a predsedom zahraničného výboru Zsoltom Némethom v utorok rokovala v Štokholme, v stredu v Helsinkách.



Maďarsko už vyše pol roka odkladá ratifikáciu rozšírenia NATO. Premiér Orbán 25. februára povedal, že na stretnutí frakcií vládnych strán Fidesz a KDNP v Balatonfürede sa k tejto téme rozprúdila diskusia, preto do oboch krajín vysielajú parlamentnú delegáciu.



Fidesz a KDNP vydali minulý štvrtok vyhlásenie, v ktorom vyjadrili podporu rozširovaniu a posilňovaniu NATO. V súčasnosti však podľa nich súhlas Maďarska pre vstup do NATO požadujú krajiny, ktoré v posledných rokoch Maďarsko často urážali a nespravodlivo obviňovali.