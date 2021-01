Gulyás: Členovia maďarskej vlády nebudú zaočkovaní prednostne

Budapešť 21. januára (TASR) - Ani jeden člen maďarskej vlády ešte nebol zaočkovaný vakcínou proti novému druhu koronavírusu, vyhlásil vo štvrtok v Budapešti šéf úradu vlády Gergely Gulyás, ktorý zdôraznil, že očkovací plán platí aj pre členov kabinetu.



"Existujú krajiny, ako napríklad Izrael, kde ministrov zaočkovali ako prvých. U nás však očkovací poriadok platí aj vo vzťahu k vláde. Pre prípad prednostného očkovania by bola potrebná zmena zákona," povedal Gulyás podľa webovej stránky komerčnej televízie ATV.



Na otázku, či už bol v Maďarsku niekto zaočkovaný mimo poradia určeného očkovacím plánom, šéf úradu vlády povedal, že nie je takáto informácia k dispozícii. Zdôraznil však, že lekár by sa v takomto prípade dopustil zneužitia právomoci.



Plán zverejnený 1. januára na internetovej stránke Národného centra zdravia (NNK) ráta so siedmimi kategóriami očkovaných, pričom prví sú pracovníci v zdravotníctve a sociálnej sfére a po nich dostanú očkovaciu látku kategórie ľudí, ktorí sú koronavírusom ohrození najviac.



Vláda podľa Gulyása na budúci týždeň rozhodne, či súčasné epidemiologické opatrenia zmierni. Sprísnené opatrenia - vrátane zákazu nočného vychádzania, povinnosti nosenia rúšok či parkovania zdarma v rámci stimulovania ľudí používať v čase pandémie individuálnu dopravu - platia do 1. februára.



V Maďarsku doteraz potvrdili 355.662 prípadov nákazy a 11.713 úmrtí. Vakcínou proti vírusu SARS-CoV-2 zaočkovali už 134.554 ľudí, 4030 osôb dostalo aj druhú dávku.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)