Gulyás: Dodik po utorňajšom stretnutí s Orbánom odcestoval z Maďarska

Budapešť 6. augusta (TASR) - Líder bosnianskych Srbov Milorad Dodik sa po utorňajšom stretnutí s maďarským premiérom Viktorom Orbánom v Budapešti vrátil do vlasti. Vyhlásil to v stredu šéf úradu maďarskej vlády Gergely Gulyás v reakcii na otázku servera hvg.hu, či Dodikovi, ktorého Ústredná volebná komisia Bosny a Hercegoviny (BaH) v stredu zbavila funkcie prezidenta Republiky srbskej (RS), nebol v Maďarsku udelený politický azyl. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.



Gulyás na pravidelnej tlačovej konferencii o aktuálnych krokoch vlády v tejto súvislosti povedal, že Balkán je „sudom so strelným prachom a potenciálnym ohniskom vojny“. Podľa jeho slov túto situáciu spôsobuje Západ odsúdením bosnianskosrbského prezidenta, čím destabilizuje región. Maďarská vláda považuje za absurdný a prehnaný rozsudok, ktorý Dodika zbavil funkcie prezidenta, dodal šéf úradu vlády.



Orbán a šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó v utorok v Budapešti Dodikovi vyjadrili podporu. „Milorad Dodik, prezident Republiky srbskej (RS) v Bosne, je v Budapešti. Prezident Dodik bol odsúdený za to, že odmietol tancovať podľa toho, ako Brusel pískal,“ uviedol Orbán. V pondelok na sociálnej sieti X napísal, že Maďarsko neuznáva rozsudok súdu proti vodcovi bosnianskych Srbov.



Odvolací súd Bosny a Hercegoviny (BaH) minulý týždeň potvrdil rozsudok nižšieho súdu z februára. Ten odsúdil Dodika na rok vo väzení a šesťročný zákaz vykonávať politickú činnosť za nerešpektovanie rozhodnutí vysokého predstaviteľa medzinárodného spoločenstva pre BaH Christiana Schmidta.



„Prišiel som navštíviť svojho priateľa Viktora Orbána, ktorý sa jasne a odvážne stavia na stranu vôle ľudu, demokracie a suverenity. Som vďačný za jeho podporu RS a za to, že presadzuje, že to, čo si ľud zvolil, musí byť rešpektované, na rozdiel od toho, čo nám chcú vnútiť tí, ktorých nikto nezvolil. Náš cieľ je rovnaký, chceme zastaviť zneužívanie spravodlivosti a svojvoľné konanie 'hlbokého štátu'. Koniec všetkého sa blíži. Do Európy sa vracia moc ľudu a s ňou aj spravodlivosť. Sloboda zvíťazí, demokracia zvíťazí!“ zdôraznil v statuse na sieti X Dodik.



Dodikovi vyjadrilo podporu aj ruské veľvyslanectvo v Belehrade. Rozsudok označilo za spolitizovaný a Schmidta za „uzurpátora“. Veľká Británia naopak vyzvala na rešpektovanie rozhodnutia súdu Bosny a Hercegoviny.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)