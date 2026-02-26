< sekcia Zahraničie
Gulyás: EÚ chce, aby Maďarsko a SR poslali na Ukrajinu vojakov
Šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová podľa jeho slov uviedla, že Maďarsko a Slovenská republika „by mali namiesto expertov poslať na Ukrajinu vojakov“, píše TASR na základe správy agentúry MTI.
Autor TASR
Budapešť 26. februára (TASR) - Pre opätovné otvorenie ropovodu Družba neexistuje žiadna technická prekážka, vyhlásil vo štvrtok šéf úradu maďarskej vlády Gergely Gulyás. Šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová podľa jeho slov uviedla, že Maďarsko a Slovenská republika „by mali namiesto expertov poslať na Ukrajinu vojakov“, píše TASR na základe správy agentúry MTI.
Gulyás tvrdí, že ukrajinské vedenie „vedome ohrozuje maďarskú energetickú bezpečnosť, zatiaľ čo existujú jasné a jednoznačné údaje, že ropovod neutrpel žiadne škody ospravedlňujúce jeho uzavretie“. „A navyše, jeho počiatočný bod v Tatársku je v súčasnosti pod ukrajinským útokom,“ doplnil.
Ukrajinská energetická bezpečnosť je podľa šéfa úradu maďarskej vlády ohrozená aj preto, že rafinéria v Százhalombatte „dokáže spracovávať jedine ruskú alebo väčšinovo ruskú, uralskú ropu“. „Maďarsko nedokáže samo rafinovať ropu nakúpenú inde,“ dodal.
Ukrajina napriek viacerým žiadostiam nechce dovoliť maďarským a slovenským odborníkom prísť sa pozrieť na stav ropovodu Družba, tvrdí Gulyás. To je podľa neho dôkazom, že pre opätovné spustenie Družby neexistuje žiadna technická prekážka.
Maďarská vláda v stredu nariadila posilniť ochranu energetickej infraštruktúry nasadením polície a armády. V Sabolčsko-satmársko-berežskej župe v blízkosti hraníc s Ukrajinou zakázala dronom využívať tamojší vzdušný priestor.
