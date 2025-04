Gulyás: EÚ chce pomôcť strane TISZA dostať sa k moci

Budapešť 17. apríla (TASR) - Európska únia napomáha maďarskej mimoparlamentnej strane TISZA (Rešpekt a sloboda), aby sa dostala k moci. Podľa servera nepszava.hu to vyhlásil vo štvrtok šéf úradu vlády Gergely Gulyás, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Gulyás na tlačovej konferencii povedal, že je zrejmé, že TISZA, ktorú vedie Péter Magyar – najsilnejší kritik premiéra Viktora Orbána – uzavrela s Bruselom „akýsi pakt“. Jeho podstatou vraj je, že strana urobí všetko pre to, aby už pridelené eurofondy Maďarsku neboli vyplatené a aby sa neprideľovali nové.



„Brusel výmenou za to pomáha tejto opozičnej strane dostať sa k moci. Aj preto, že v Maďarsku by sa tak mohla dostať k moci ľahko ovplyvniteľná politická sila – strana, ktorá hlasuje o všetkom, od vstupu Ukrajiny (do EÚ) až po otázky migrácie, a môže byť riadená z EÚ,“ podčiarkol šéf úradu vlády.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)