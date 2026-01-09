< sekcia Zahraničie
Gulyás: Fidesz nemusí rozhodovať o kandidatúre Orbána na premiéra
Orbán ním už je, vyplýva z rozhovoru šéfa úradu vlády Gergelya Gulyása pre verejnoprávny podcast M5.
Autor TASR
Budapešť 9. januára (TASR) - Na sobotňajšom zjazde maďarskej vládnej strany Fidesz nebude potrebné prijať formálne rozhodnutie o kandidátovi na premiéra, pretože ním už oficiálne je Viktor Orbán. Vyplýva to z rozhovoru šéfa úradu vlády Gergelya Gulyása pre verejnoprávny podcast M5. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.
„V uplynulých rokoch sa v rámci Fideszu nikdy nevynorila otázka, že by strana mala väčšiu šancu začať volebnú kampaň s niekým iným ako s úradujúcim premiérom,“ dodal Gulyás.
Analytik inštitútu XXI. Század Intézet Dániel Deák povedal, že vláda sa sobotňajším zjazdom pripravuje na „veľkolepé spustenie volebnej kampane vo veľkolepom prostredí zjazdu, kde sa očakáva oznámenie 106 individuálnych kandidátov na parlamentných poslancov vládneho bloku Fidesz–KDNP.“ Podľa servera index.hu Deák ako vládny influencer zvnútra pozná politickú logiku Fideszu.
Podľa Deáka vládnuca strana predstaví, s kým a s akou stratégiou vstúpi do kampane pred tohtoročnými aprílovými parlamentnými voľbami, aké politické zastúpenie ponúkne maďarskému ľudu a ako interpretuje ciele volieb.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
