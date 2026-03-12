Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Gulyás: Maďarské orgány poskytnú Orbánovi ochranu primeranú hrozbe

Na snímke maďarský premiér Viktor Orbán. Foto: TASR- Martin Baumann

Podľa jeho slov neexistuje úplná bezpečnosť, ale je isté, že maďarské orgány zodpovedné za ochranu premiéra urobia všetko pre to, aby premiér dostal ochranu primeranú hrozbe.

Autor TASR
Budapešť 12. marca (TASR) - Maďarské orgány zabezpečia premiérovi Viktorovi Orbánovi ochranu primeranú hrozbe. Podľa servera hir.tv to vo štvrtok povedal šéf úradu vlády Gergely Gulyás v súvislosti s hrozbou z Ukrajiny, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

„Ak vodca susednej krajiny, ktorá je vo vojne, sformuluje smrteľnú hrozbu voči premiérovi inej krajiny, v tomto prípade Maďarska, to samo o sebe zvyšuje hrozbu, ale to samozrejme posúdia príslušné orgány a podľa toho chránia premiéra,“ uviedol Gulyás.

Podľa jeho slov neexistuje úplná bezpečnosť, ale je isté, že maďarské orgány a protiteroristické centrum zodpovedné za ochranu premiéra urobia všetko pre to, aby premiér dostal ochranu primeranú hrozbe.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj minulý týždeň vo štvrtok vyjadril nádej, že Orbán prestane blokovať finančnú podporu určenú Ukrajine, v opačnom prípade „poskytne ukrajinskej armáde adresu (maďarského) premiéra, aby sa s ním porozprávali jeho vlastným jazykom“.

Minulý piatok hovorca Európskej komisie (EK) Olof Gill vyhlásil, že EK považuje za neprijateľné vyjadrenia ukrajinského prezidenta, ktorý v narážkach na Orbána a jeho blokovanie pôžičky Európskej únie pre Ukrajinu v dôsledku zastavených dodávok ropy cez ropovod Družba pohrozil použitím vojakov.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
