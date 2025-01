Gulyás: Maďarsko a Slovensko sú v Európe hlasmi zdravého rozumu

Budapešť 23. januára (TASR) - Vlády Maďarska a Slovenskej republiky sú hlasom zdravého rozumu v Európe. Podľa agentúry MTI to vyhlásil vo štvrtok šéf úradu maďarskej vlády Gergely Gulyás, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Gulyás pripomenul, že predseda maďarskej vlády Viktor Orbán sa v utorok stretol so slovenským premiérom Robertom Ficom. "Obe krajiny majú medzi sebou nielen dobré susedské vzťahy, ale na verejnosti presadzujú to isté," podčiarkol.



Maďarská vláda je podľa slov šéfa svojho úradu v otázke zemného plynu solidárna so Slovenskom.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)