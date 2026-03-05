< sekcia Zahraničie
Gulyás: Maďarsko neposkytne informácie o zajatcoch dovezených z Moskvy
Ruský prezident Vladimir Putin v stredu oznámil, že na žiadosť Budapešti prepustia dvoch maďarských občanov zajatých ruskou armádou počas bojov na Ukrajine.
Autor TASR
Budapešť 5. marca (TASR) - Ukrajina nedostane od Maďarska žiadne informácie o vojnových zajatcoch, pretože sú považovaní za maďarských občanov. Podľa servera nepszava.hu to povedal vo štvrtok šéf úradu vlády Gergely Gulyás, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
„Je mi ľúto, že Ukrajina by radšej videla mŕtvych týchto ľudí s dvojitým ukrajinsko-maďarským občianstvom, teda svojich vlastných občanov. My sa tešíme, že boli prepustení,“ dodal Gulyás.
Ukrajina vo štvrtok predvolala maďarského chargé d'affaires po tom, čo šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó v stredu priviezol z Moskvy dvoch maďarských občanov zajatých ruskou armádou počas bojov na Ukrajine.
Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že videlo vyhlásenia o údajnom premiestnení niekoľkých zajatcov, ale Kyjev o tom nebol oficiálne informovaný.
Ministerstvo spresnilo, že maďarský diplomat bude požiadaný o poskytnutie dôveryhodných a overiteľných informácií. Ukrajina tiež požiada o povolenie kontaktovať repatriované osoby. Ukrajinská diplomacia vo vyhlásení uviedla, že Moskva a Budapešť zneužívajú vojnových zajatcov ako nástroj politického „PR ťahu“ pred maďarskými voľbami.
Szijjártó na Facebooku uviedol, že vojnoví zajatci sa mohli vrátiť domov z rusko-ukrajinskej vojny s pomocou Maďarska.
Ruský prezident Vladimir Putin v stredu oznámil, že na žiadosť Budapešti prepustia dvoch maďarských občanov zajatých ruskou armádou počas bojov na Ukrajine. Podľa šéfa Kremľa ide o osoby, ktoré majú ukrajinské aj maďarské občianstvo a boli „násilne mobilizované“ ukrajinskými úradmi.
Svoje rozhodnutie Putin oznámil na rokovaní s maďarským ministrom zahraničných vecí Péterom Szijjártóom, ktoré sa konalo v stredu v Moskve.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
