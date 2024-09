Gulyás: Maďarsko podá žalobu, ak Brusel neuhradí náklady na hranice

Budapešť 12. septembra (TASR) - Maďarská vláda trvá na uhradení nákladov vynaložených na ochranu svojich južných hraníc, ktoré sú vonkajšou hranicou Európskej únie. V prípade, že Brusel tieto náklady odmietne preplatiť, kabinet premiéra Viktora Orbána je pripravený obrátiť sa na súd. Podľa webového portálu mandiner.hu to vo štvrtok povedal šéf úradu maďarskej vlády Gergely Gulyás, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Podľa šéfa úradu vlády kabinet poveril ministra pre európske záležitosti Jánosa Bóku, aby rokoval s Európskou komisiou o rozsudku Súdneho dvora EÚ (SDEÚ).



Súd v polovici júna udelil Maďarsku pokutu 200 miliónov eur a jeden milión eur za každý deň omeškania, pretože v roku 2020 nevykonalo rozhodnutie o dodržiavaní medzinárodných postupov pre žiadateľov o azyl. "Neplánujeme zaplatiť túto pokutu, pretože je to úplne nespravodlivé," povedal vtedy štátny tajomník rezortu vnútra Bence Rétvári. "Táto pokuta bola politickým tlakom pre náš prístup k nelegálnej migrácii," dodal.



Gulyás zdôraznil, že Maďarsko bude aj naďalej chrániť hranice. "Maďarsko vynaložilo na ochranu vonkajšej schengenskej hranice sumu zodpovedajúcu dvom miliardám eur tak, že od Európskej únie nedostalo na to žiadny príspevok," spresnil.



Podľa jeho slov Orbán v roku 2015 ako prvý jasne vyhlásil, že ak ochrana vonkajšej hranice nebude povinná, schengenský systém skolabuje. "Je to zrejmé teraz, keď vidíme, že Nemecko zavádza kontrolu vnútorných hraníc v Únii," dodal Gulyás.