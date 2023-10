Gulyás: Maďarsko podporuje Izrael v boji za územnú zvrchovanosť

Budapešť 9. októbra (TASR) - Maďarsko plne podporuje Izrael v boji, ktorý vedie za svoju územnú zvrchovanosť a bezpečnosť, a uznáva jeho právo na sebaobranu. Podľa agentúry MTI to vyhlásil v pondelok šéf úradu maďarskej vlády Gergely Gulyás, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Na medzinárodnom podujatí International Pro-Israel Summit organizovanom Centrom pre základné práva (Alapjogokért Központ) Gulyás potvrdil, že Maďarsko je priateľom Izraela.



"Prvá vec, ktorú môžeme Izraelu v tejto situácii priať, je čo najskôr získať plnú kontrolu nad územím Izraelského štátu a vytvoriť bezpečnostné záruky potrebné na to, aby sa podobný beštiálny útok už nikdy nezopakoval," podčiarkol.



To, čo sa stalo, podľa šéfa úradu maďarskej vlády vysiela do Európy odkaz, že ochrana vonkajších hraníc by nemala byť kontroverznou témou a ani by to nemalo byť len politickým heslom. Naopak, je to zodpovedná úloha pre všetky krajiny, ktoré chránia vonkajší schengenský priestor, zdôraznil.



"Ak tak neurobíme, súčasný konflikt by mohol mať pre Európu tragické následky," dodal Gulyás s poznámkou, že v terajšej situácii je najdôležitejšia spolupráca a že koalícia za Izraelom musí byť v týchto chvíľach dostatočne silná.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)