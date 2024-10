Gulyás: Maďarsko sa spýta občanov, či má byť ekonomicky neutrálne

Budapešť 16. októbra (TASR) - Na žiadosť parlamentnej frakcie maďarskej vládnej strany Fidesz sa vláda premiéra Viktora Orbána rozhodla spustiť ďalšiu "národnú konzultáciu" o najdôležitejších pilieroch hospodárskej politiky, vrátane otázky ekonomickej neutrality Maďarska. Podľa servera 24.hu to oznámil v stredu šéf úradu vlády Gergely Gulyás, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Je to potrebné aj preto, že svetová ekonomika sa radikálne zmenila a tomu sa musí prispôsobiť aj Maďarsko. Sú potrebné nové nástroje, aby bolo v budúcnosti úspešné," povedal Gulyás, podľa ktorého sa Maďarsko musí sústrediť na ekonomický rast.



Európske prostredie je v tomto smere podľa jeho slov jedno z najmenej priaznivých, v Nemecku je už druhý rok recesia a v Rakúsku k podobnému poklesu ekonomiky ako teraz nedošlo po 2. svetovej vojne.



"Preto sa domnievame, že základnou podmienkou rastu je usilovať sa o ekonomickú neutralitu, nie riadiť sa diktátom Bruselu, ktorý chce Európu presvedčiť, že podnikanie je možné len na ideologickom základe," zdôraznil šéf úradu vlády.



Parlamentná frakcia Fideszu v pondelok navrhla vláde spustiť dotazník, v rámci ktorého by sa občanov mala opýtať na názor na ekonomickú neutralitu Maďarska, podporu malých a stredných podnikov, zvyšovanie miezd, pôžičky pre zamestnancov, podporu bývania a rodiny.



"Ak chce byť naša krajina úspešná, musí byť ekonomicky neutrálna. Maďarsko si musí ísť vlastnou cestou, zo Západu a Východu si treba osvojiť len to, čo je užitočné a rozumné. Všetko, čo by mohlo Maďarom uškodiť, treba odmietnuť," povedal Orbán v nedeľu v úvode schôdze frakcií vládneho bloku Fidesz-KDNP.



Národnú konzultáciu vo forme dotazníkov zasielaných občanom zaviedla druhá Orbánova vláda v roku 2010. Maďari mali odvtedy možnosť vyjadriť sa touto formou ku dôchodkom, ústave, sociálnej sfére i minimálnej mzde. V dotazníku "Zastavme Brusel!" reagovali aj na terorizmus, migráciu, prisťahovaleckú politiku či Európsku úniu, koronavírusovú pandémiu, sankcie EÚ voči Rusku. Vlani v 13. národnej konzultácii sa zasa občanov opýtali na ochranu suverenity Maďarska.











