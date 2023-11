Gulyás: Maďarsko vstup Švédska do NATO skôr či neskôr schváli

Budapešť 28. novembra (TASR) - Maďarsko ratifikáciu vstupu Švédska do Severoatlantickej aliancie skôr či neskôr schváli, vyhlásil v utorok na výročnom vypočúvaní parlamentného výboru pre spravodlivosť šéf úradu vlády Gergely Gulyás. S odvolaním sa na server hvg.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Ako Gulyás podotkol, stále má pocit, že maďarskej opozícii chýba toto rozhodnutie viac než Švédom a dodal, že Štokholm ešte stále neodpovedal na otázky Budapešti týkajúce sa urážania Maďarska.



Minister tak reagoval na otázky poslanca opozičnej strany Momentum Andrása Fekete-Győra, ktorý chcel vedieť, prečo vláda odkladá posilňovanie zväzku NATO, aký maďarský záujem je za touto "cynickou obštrukciou", ako aj to, čo očakáva Budapešť od Švédov.



"Švédsko a švédska politická elita by mali dať nejakú odpoveď na desaťročie trvajúce hanobenie Maďarska," podčiarkol Gulyás a dodal, že zdá sa, že to pre Švédov nie je až také dôležité.



Ak Švédsko obnoví svoj rešpekt v bilaterálnych vzťahoch k Maďarsku, potom poslanci maďarského parlamentu budú určite pripravení urýchliť ratifikáciu rozšírenia NATO o túto krajinu, vyhlásil 6. októbra minister zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov Péter Szijjártó.



"Švédi naliehajú na ratifikáciu vstupu do NATO, pričom od nich nepočuť nič iné ako to, že v Maďarsku nie je demokracia. To je neprijateľné, toto je urážka," uzavrel Szijjártó.



Maďarský parlament ešte stále nezaradil hlasovanie o vstupe Švédska do NATO do programu nadchádzajúcich rokovaní.



Premiér Viktor Orbán v parlamente 25. septembra vyhlásil, že neexistujú žiadne naliehavé okolnosti, ktoré by nútili Maďarsko ratifikovať vstup Švédska do Aliancie.



Vstup Švédska do NATO neschválili iba Turecko a Maďarsko. V septembri o tom hovorili aj poslanci parlamentných frakcií vládnych strán Fidesz-KDNP na výjazdovom zasadnutí v Ostrihome. Prítomní poslanci si na ňom pozreli aj švédsky dokumentárny film z roku 2019, ktorý spochybňuje demokraciu v Maďarsku.





