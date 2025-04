Gulyás: Nemali sme ilúzie, že víťazstvo Trumpa prospeje ekonomike v EÚ

Budapešť 7. apríla (TASR) - Budapešť si nikdy nerobila ilúzie, že by víťazstvo Donalda Trumpa vo vlaňajších amerických prezidentských voľbách určite prospelo európskemu hospodárstvu. Podľa servera atv.hu to vyhlásil šéf úradu maďarskej vlády Gergely Gulyás, ktorý na podujatí Klubu architektov v nedeľu ostro kritizoval Európsku komisiu za desaťpercentné clo na dovoz automobilov z USA, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Gulyás v súvislosti s globalizovanou svetovou ekonomikou povedal, že Európa potrebuje v tejto súťaži spoločný hospodársky priestor a spoločné colné hranice.



Podľa neho maďarská vláda vedela, že Trump v prípade víťazstva vo voľbách upraví clá a bude sa usilovať znížiť deficit zahraničného obchodu USA. Trump má podľa slov Gulyása zjavne pravdu, že je absurdné, ak je colná sadzba na jednej strane 2,5-percentná, zatiaľ čo na druhej, európskej strane, je to až desať percent.



Prezident USA minulý týždeň oznámil, že uvalí 20-percentné clo na dovoz európskeho tovaru, pripomína hvg.hu.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)