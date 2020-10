Gulyás o plošnom testovaní:Počet testov nesúvisí s úspešnosťou ochrany

Budapešť 26. októbra (TASR) - Šéf úradu maďarskej vlády Gergely Gulyás v pondelok v parlamente odmietol opozičnú kritiku nedostatočného testovania na prítomnosť nového druhu koronavírusu, pričom zamietol tiež opozičný návrh, aby Maďarsko išlo slovenskou cestou celoplošného testovania obyvateľstva. Informoval o tom spravodajský server 24.hu.



Opozičný poslanec za stranu Dialóg (Párbeszéd) Sándor Burány sa v rámci hodiny otázok vláde pýtal, prečo Maďarsko robí málo testov na nový koronavírus, keď je vo výskyte tejto nákazy v Európskej únii v prepočte na 100.000 obyvateľov v uplynulých 14 dňoch na piatom najhoršom mieste.



Gulyás v reakcii zdôraznil, že Maďarsko testuje v súlade s protokolmi Svetovej zdravotnej organizácie (WHO), a dodal, že šírením nákazy bude stúpať aj počet testov.



Podľa Buránya by cieľom malo byť to, aby čo najmenej pacientov bolo potrebné napojiť na umelú pľúcnu ventiláciu. Rozumnejšie by podľa neho bolo ísť slovenskou cestou celoplošného testovania.



V maďarských nemocniciach v súčasnosti ošetrujú 2602 pacientov, z ktorých 233 je napojených na umelú pľúcnu ventiláciu.



Šéf úradu vlády zdôraznil, že aktuálna slovenská epidemiologická situácia nie je lepšia než maďarská. "Uvidíme, v akej forme budú Slováci testovať. Neexistuje dôkaz, že by bolo prepojenie medzi počtom testov a úspešnosťou epidemiologickej ochrany," dodal.



Celkový počet potvrdených prípadov nákazy vírusom SARS-CoV-2 v Maďarsku dosiahol 61.563 a počet obetí na životoch 1472. Aktuálne je v Maďarsku nakazených 43.600 ľudí. V povinnej domácej karanténe je 28.070 osôb. Počet testovaní dosiahol 990.383.





Spravodajca TASR Ladislav Vallach