Gulyás po voľbách vyjadril vieru vo víťazstvo Fideszu
Šéf úradu maďarskej vlády sa poďakoval všetkým voličom za účasť vo voľbách.
Autor TASR
Budapešť, 12. apríla (TASR) – Šéf úradu maďarskej vlády Gergely Gulyás v nedeľu po skončení parlamentných volieb novinárom vyjadril vieru vo víťazstvo vládnej strany Fidesz, informuje osobitná spravodajkyňa TASR v Budapešti.
Strana Fidesz čakala na výsledky volieb tradične v budapeštianskom spoločenskom centre Bálna. Po uzatvorení volebných miestností sa ako prví pred novinárov postavili Gulyás a Lőrinc Nacsa, hovorca parlamentnej frakcie Kresťanskodemokratickej ľudovej strany (KDNP), ktorá je súčasť vládneho bloku Fidesz-KDNP.
Šéf úradu maďarskej vlády sa poďakoval všetkým voličom za účasť vo voľbách. Ako dodal, veria vo víťazstvo Fideszu, a že takáto vysoká účasť podľa neho môže vládnucej strane garantovať mimoriadne silný mandát. Doplnil, že podľa jeho názoru by Fidesz mohol získať 100 mandátov, čo by mu postačilo na ústavnú väčšinu.
Lőrinc Nacsa uviedol, že mobilizácia voličov bola vzhľadom na dôležitosť volieb primeraná. Takisto potvrdil, že veria v pokračovanie vlády Fideszu. Ako ďalej dodal, prijatých bolo približne 1500 oznámení o porušení pravidiel volebného procesu.
Volebné miestnosti sa v Maďarsku zatvorili o 19.00 h. Volebná účasť bola rekordná, pol hodinu pred skončením volieb dosiahla 77,80 percenta, čo predstavuje dovedna 5.856.515 voličov. Ide o najvyššiu volebnú účasť, akú v krajine zaznamenali od zmeny režimu v roku 1989.
(osobitná spravodajkyňa TASR Melinda Klein)
