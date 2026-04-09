Gulyás potvrdil dohody s USA súvisiace s návštevou Vancea
Budapešť 9. apríla (TASR) - Šéf úradu maďarskej vlády Gergely Gulyás vo štvrtok potvrdil energetické a zbrojárske dohody medzi USA a Maďarskom, ktoré uzavreli počas budapeštianskej návštevy amerického viceprezidenta J. D. Vancea. S odvolaním sa na server 24.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
„Objem obchodu medzi týmito dvoma krajinami nebol nikdy taký veľký ako v minulom roku,“ povedal Gulyás o americko-maďarskej hospodárskej spolupráci.
Maďarská spoločnosť MOL odkúpi od Američanov 510.000 ton ropy v hodnote 500 miliónov dolárov a obchod sa podľa Gulyása uskutoční v najbližších týždňoch.
Technologická a priemyselná skupina 4iG so sídlom v Budapešti, ktorá pôsobí najmä v oblastiach telekomunikácií, IT systémovej integrácie a v poslednom čase výrazne expanduje aj do obranného a vesmírneho priemyslu, sa zase dohodla na vojenských investíciách. Maďarská vláda nakúpi systémy HIMARS v hodnote 700 miliónov dolárov. Ide o mobilné raketové systémy, o ktorých nákupe sa už rokovalo vo Washingtone a okrem spoločnosti Lockheed Martin pripravovala spoločnosť 4iG ich integráciu do maďarských ozbrojených síl.
4iG sa tiež dohodla s americkou spoločnosťou L3Harris na spoločnom vývoji komunikácie systémov HIMARS, a s Northrop Grumman na vývoji satelitného systému na obežnej dráhe Zeme pre Maďarsko.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
