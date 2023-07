Gulyás: Snažíme sa spolupracovať s demokratickou administratívou USA

Budapešť/Washington 20. júla (TASR) - Maďarská vláda sa snaží pragmaticky spolupracovať so súčasnou demokratickou americkou administratívou ako so spojencom, čo sa však vždy nestretáva s pozitívnou odozvou. Vyhlásil to v stredu vo Washingtone šéf úradu maďarskej vlády Gergely Gulyás, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Gulyás v rozhovore pre maďarské verejnoprávne médiá vrátane agentúry MTI upozornil, že keďže Spojené štáty zostávajú vedúcou svetovou mocnosťou, je veľmi dôležité, aby boli maďarsko-americké vzťahy čo najlepšie.



"Americká politika je v súčasnosti mimoriadne silne rozdvojená. Zatiaľ čo vláda neprejavuje ochotu akceptovať maďarskú snahu, ktorá je zameraná na pragmatickú spojeneckú spoluprácu, politikov (americkej) Republikánskej strany možno považovať za priateľov Maďarska. Tí totiž veria, že úspešná konzervatívna vláda, ktorá charakterizuje Maďarsko posledné desaťročie, môže byť dobrým príkladom aj pre nich," povedal Gulyás.



"Ak dôjde k politickej zmene v Spojených štátoch – čo samozrejme závisí od rozhodnutia Američanov –, potom je isté, že s konzervatívnou americkou administratívou sa maďarsko-americké vzťahy budú môcť výrazne zlepšiť," konštatoval ďalej Gulyás. Dodal, že názor amerických voličov treba rešpektovať, pričom Maďarsko sa snaží spolupracovať s tým, kto je aktuálne pri moci.



V súvislosti s kultúrnymi a hodnotovými diskusiami, ktoré prebiehajú aj v zámorí, šéf úradu maďarskej vlády podotkol, že v USA sa zachovala veľmi silná konzervatívna strana, a to republikánska, zatiaľ čo niekdajšie konzervatívne strany v západnej Európe sa vzdali mnohých hodnôt, aké desaťročia presadzovali.



"V takomto zmysle je nám Republikánska strana omnoho bližšie, či už ide o rodové otázky, politiku ochrany rodiny, alebo o to, že základom spolupráce je národ a každý považuje za najdôležitejšiu svoju vlasť. V týchto oblastiach sa plne zhodujeme s Republikánskou stranou," zdôraznil Gulyás.



Gulyás v americkom hlavnom meste rokoval s členmi Kongresu Spojených štátov, prevažne s republikánskymi senátormi a členmi Snemovne reprezentantov, ale stretol sa aj so šéfmi analytických inštitúcií.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)