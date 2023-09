Gulyás: Švédi môžu byť radi, že sa nehlasuje o ich vstupe do NATO

Budapešť 28. septembra (TASR) - Švédi môžu byť radi, že maďarský parlament nehlasuje o ich vstupe do Severoatlantickej aliancie teraz. Vyhlásil to vo štvrtok šéf úradu maďarskej vlády Gergely Gulyás, ktorý podľa servera hang.hu dodal, že vláda nestiahla návrh ratifikácie vstupu Švédska do NATO. Ďalej poznamenal, že "dnes je vo frakcii malá ochota o tom hlasovať", informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Na novinársku otázku, či by Budapešť súhlasila s rozšírením NATO o Švédsko v prípade, ak by tak urobilo Turecko, Gulyás reagoval slovami: "Otázkou je, či to Švédi vôbec chcú." Podotkol, že Štokholm v poslednom čase urobil všetko pre to, aby zničili vzťah a dôveru medzi Švédskom a Maďarskom.



Podľa názoru šéfa úradu vlády by vstup tejto škandinávskej krajiny do Aliancie neposilnil bezpečnosť Maďarska.



V pondelok v parlamente predseda vlády Viktor Orbán vyhlásil, že neexistujú žiadne naliehavé okolnosti, ktoré by teraz nútili Maďarsko ratifikovať vstup Švédska do Severoatlantickej aliancie. Podotkol, že vládnuca strana Fidesz má problémy so švédskym dokumentárnym filmom z roku 2019, v ktorom sa spochybňuje demokracia v Maďarsku.



Vstup Švédska do NATO neschválili iba Turecko a Maďarsko. Touto otázkou sa zaoberali minulý týždeň v stredu a vo štvrtok poslanci parlamentných frakcií vládnych strán Fidesz-KDNP na výjazdovom zasadaní v Ostrihome. Premietal sa na ňom desaťminútový švédsky dokument s kritickým obsahom k demokracii v Maďarsku, na ktorý poukázali viacerí členovia maďarského kabinetu.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)