Gulyás: Švédsko koná, ako by sme nemali ratifikovať jeho vstup do NATO

Budapešť 13. septembra (TASR) - Švédsko robí všetko pre to, aby zabránilo Maďarsku ratifikovať jeho vstup do Severoatlantickej aliancie. Vyhlásil to v stredu šéf úradu vlády Gergely Gulyás v súvislosti s protimaďarským dokumentom, ktorý premietajú na švédskych školách. S odvolaním sa na server mandiner.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Podľa Gulyása tento krátky film stojí za to premietnuť členom parlamentnej frakcie Fidesz-KDNP, ktorí každé štyri roky bojujú o poslanecký mandát v oveľa rozmanitejšom verejnom živote, aký je vo Švédsku.



"Potom nech poslanci parlamentu sami rozhodnú o tom, či podporia vstup Švédska do NATO. Krajiny, ktorá tvrdí, že nie sme demokraciou," poznamenal šéf úradu vlády s tým, že premietanie navrhne predsedovi frakcie Fideszu Mátému Kocsisovi.



Vstup Fínska do NATO maďarský parlament ratifikoval 27. marca. Hovorca maďarskej vlády Zoltán Kovács v apríli vyhlásil, že Švédsko neustále podkopáva vzájomné vzťahy a prejavuje nedostatok pozornosti a rešpektu. Orbán 23. mája v katarskej Dauhe vyhlásil, že politické vzťahy medzi Maďarskom a Švédskom sa musia zlepšiť, až potom bude Maďarsko ochotné schváliť žiadosť tejto severskej krajiny o členstvo v NATO.



Maďarsko a Turecko sú jedinými krajinami NATO, ktorých parlamenty vstup Švédska ešte neratifikovali. Turecký prezident Erdogan však v júli svoje "veto" stiahol a ohlásil, že Ankara vstup Švédska do Aliancie podporuje a čoskoro túto záležitosť predloží na schválenie parlamentu. Neskôr však uviedol, že Turecko neratifikuje vstup Švédska skôr než v októbri.