Gulyás: Švédsku zrejme nezáleží na ratifikácii vstupu do NATO

Budapešť 18. januára (TASR) - Švédsko sa neusiluje urovnať svoje vzťahy s Maďarskom. Štokholmu zrejme nezáleží na tom, aby Budapešť ratifikovala jeho vstup do Severoatlantickej aliancie, konštatoval vo štvrtok šéf úradu maďarskej vlády Gergely Gulyás. S odvolaním sa na server index.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Ak to nie je dôležité pre Švédsko, tak prečo by som sa tým mal trápiť," povedal Gulyás, ktorý obvinil Švédov, že sa neusilujú o kontakt s Maďarskom v záujme urovnania svojich vzťahov. Švédska vláda by sa podľa neho mala totiž spýtať maďarského parlamentu na jeho námietky.



Parlamentná frakcia vládnej strany Fidesz odklad ratifikácie zdôvodňuje aj údajne protimaďarským švédskym krátkym filmom z roku 2019, ktorý premietali v rámci školských osnov. V tomto dokumente sa tvrdí, že stav demokracie v Maďarsku sa od roku 2010 neustále zhoršuje.



Gulyás zopakoval, že Maďarsko sa stále chce vyhnúť tomu, aby ratifikovalo vstup Švédska ako posledná krajina. Ďalšou členskou krajinou NATO, ktorá ešte neratifikovala vstup tejto škandinávskej krajiny, je Turecko. Zahraničný výbor tureckého parlamentu vlani 26. decembra už ale rozšírenie NATO o Švédsko schválil, tamojší zákonodarný zbor tak o tejto veci môže rozhodnúť už čoskoro.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)