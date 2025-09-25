< sekcia Zahraničie
Gulyás: Trump v telefonáte s Orbánom pochopil postoj k ruskej rope
Trump predtým vo vystúpení na Valnom zhromaždení OSN vyhlásil, že európski spojenci musia okamžite zastaviť všetky nákupy energetických surovín z Ruska.
Autor TASR
Budapešť 25. septembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v telefonickom rozhovore s predsedom maďarskej vlády Viktorom Orbánom prijal postoj Budapešti k nákupu energií z Ruska. Podľa servera hirado.hu to povedal vo štvrtok novinárom šéf úradu vlády Gergely Gulyás, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
„Donald Trump je mimoriadne inteligentný podnikateľ, a preto pochopil maďarský ekonomický postoj. Donald Trump týmto aspektom porozumel,“ povedal Gulyás.
Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó v stredu jedinou vetou reagoval na vyhlásenie Trumpa, že by mohol odradiť Orbána od nákupu ruskej ropy. Šéf maďarskej diplomacie na Facebooku opatrne naznačil, že to zrejme nepôjde, konštatoval server szeretlekmagyarorszag.hu.
„Plne podporujeme úsilie amerického prezidenta o mier. Nemôžeme však zmeniť realitu našej geografickej polohy,“ napísal maďarský minister zahraničných vecí.
Trump v utorok povedal, že plánuje zatelefonovať maďarskému premiérovi a vyzvať ho, aby prestal kupovať ruskú ropu. Informovala o tom agentúra Reuters s tým, že ide o súčasť širšieho tlaku na spojencov v NATO, aby prerušili energetické vzťahy s Moskvou.
„Je to môj priateľ. Nehovoril som s ním, ale mám pocit, že keby som s ním hovoril, mohol by prestať, a myslím si, že to urobím,“ povedal Trump pred bilaterálnym stretnutím s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.
Trump predtým vo vystúpení na Valnom zhromaždení OSN vyhlásil, že európski spojenci musia okamžite zastaviť všetky nákupy energetických surovín z Ruska. Podľa neho sa vojna na Ukrajine neskončí, pokým tak neurobia tieto krajiny, ako aj Čína a India. Tieto dve krajiny obvinil, že sú prostredníctvom nakupovania ruských surovín hlavnými financovateľmi tejto vojny.
Szijjártó neskôr podľa agentúry MTI vydal vyhlásenie, v ktorom uviedol, že zatiaľ čo západoeurópske krajiny klamú svet a dovážajú čoraz viac ruskej ropy prostredníctvom ázijských krajín, do Maďarska smerujú iba dve percentá všetkého ruského exportu ropy. Dodal, že samotný ropovod Adria je pre bezpečné zásobovanie Maďarska nedostatočný.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
