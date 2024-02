Gulyás: Určite nebude priama voľba maďarského prezidenta

Budapešť 16. februára (TASR) - Občania v Maďarsku určite nebudú voliť prezidenta priamo, vyhlásil v piatok šéf úradu vlády Gergely Gulyás, ktorý v súvislosti s minulotýždňovou abdikáciou prezidentky Katalin Novákovej vyjadril nádej, že novú hlavu štátu zvolí parlament do dvoch týždňov. S odvolaním sa na server szeretlekmagyarorszag.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Dúfam, že do dvoch týždňov zvolíme nového prezidenta republiky," povedal Gulyás, podľa ktorého voľba hlavy štátu prebieha podľa jasných pravidiel. "Parlament musí prijať demisiu prezidentky, čo sa zrejme udeje na riadnej schôdzi 26. februára. Potom môže byť do 30 dní zvolený nový prezident. Ten sa funkcie ujme 8. deň po voľbách," spresnil šéf úradu vlády.



Nováková minulú sobotu (10. 2.) podvečer vo verejnoprávnej televízii M1 oznámila, že odstupuje z funkcie hlavy štátu. Urobila tak v súvislosti s kauzou udelenia amnestie mužovi odsúdenému za utajovanie prípadu sexuálneho zneužívania v detskom domove.



Po jej odstúpení v nedeľu viaceré opozičné strany vyhlásili, že žiadajú priamu voľbu hlavy štátu namiesto parlamentnej voľby.











