< sekcia Zahraničie
Gulyás: Vláda a opozícia dosiahli dohodu o parlamentných výboroch
Opozícia povedie šesť výborov, dodal šéf úradu vlády.
Autor TASR,aktualizované
Budapešť 21. apríla (TASR) - Maďarská strana Tisza, ktorá v aprílových parlamentných voľbách získala dvojtretinovú väčšinu, dosiahla s opozičnými stranami dohodu na rozdelení predsedov, podpredsedov a členov parlamentných výborov. Po utorňajšom prípravnom stretnutí pred ustanovujúcou schôdzou Národného zhromaždenia to novinárom povedal odchádzajúci šéf úradu vlády Gergely Gulyás. S odvolaním sa na server nepszava.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Zvolená šéfka parlamentnej frakcie Tiszy Andrea Bujdosó oznámila, že sa im podarilo dohodnúť aj na štruktúre výborov.
Gulyás odmietol odpovedať na otázku, či sa predseda Fideszu, odchádzajúci premiér Viktor Orbán a predseda KDNP, odchádzajúci vicepremiér Zsolt Semjén ujmú svojich poslaneckých mandátov. Nepovedal ani to, kto bude členom frakcie Fidesz-KDNP.
